"القومي لحقوق الإنسان" بمصر: هيومن رايتس تنحاز للإخوان

دأبت منظمة هيومن رايتس ووتش على إصدار تقارير حقوقية تهاجم مصر وتدافع عن تنظيم الإخوان الإرهابي الأمر الذي لطالما أثار استياء الحكومة المصرية التي أثبتت زيف هذه التقارير.

واتهم خبراء ومنظمات حقوقية مصرية مؤسسة هيومن رايتس ووتش بالانحياز للتنظيمات الإرهابية على حساب مصر وكتابة تقارير جزافية دون أدلة حقيقية عادة ما يثب كذبها.

وكان ظهور مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة سارة ليا واتسون على قناة "مكملين" الإخوانية أكبر دليل على دعم المنظمة للإرهاب ضد الدولة المصرية.

واعتبر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري عبدالغفار شكر، الإثنين، ظهور واتسون على قناة "مكملين" الإخوانية، دليلا واضحا على دعم المنظمة للإرهاب.

واتهم شكر في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" منظمة هيومن رايتس ووتش بافتقارها ومسؤوليها لأدنى معايير المهنية وتورطها الواضح في دعم الإرهاب".

وأجرت سارة ليا واتسون مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، لقاءً إعلامياً في برنامج "مصر النهارده" مع الإرهابي محمد ناصر، المطلوب على ذمة قضايا متعلقة بالإرهاب في مصر.

وبدا لافتا خلال اللقاء انحياز المسؤولة ضد السلطات المصرية، في مواجهة ادعاءات الإخوان.

وقال عبدالغفار شكر إن "المنظمة تتعمد أن تستقي معلوماتها الرئيسية من جمعيات تابعة للإخوان وجماعات متشددة أخرى، متهمة بالإرهاب".

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وأكد عبدالغفار شكر أن "المنظمة معروفة بانحيازها الصارخ ضد الدولة المصرية، عبر اعتمادها - وبشكل مقصود - على معلومات صادرة من منظمات (داخلية وخارجية) أسسها تنظيم الإخوان.

وأوضح شكر أن المنظمة ومسؤوليها حرة في إجراء أي مقابلات إعلامية، وما يهمنا في النهاية هي تقاريرها الصادرة، وفي الحقيقة كلها تقارير مبنية على معلومات مغلوطة.

ولطالما ترد مصر على تقارير المنظمة المزيفة بالأدلة والبراهين التي تدحضها دائما.



وتتخذ المنظمة موقفا سياسيا ضد مصر، منذ عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي مطلع يوليو/تموز عام 2013، الأمر الذي يؤكد صحة الاتهامات الموجهة للمنظمة بدعم الإرهاب.

وفي أول تعليق لها قالت هيئة الاستعلامات، وهي مؤسسة رسمية تابعة للرئاسة المصرية، إن اللقاء أظهر مدى الانحياز الفج من قِبل منظمة تُعَرِّفُ نفسها بأنها معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها".

وأضافت الهيئة في بيان لها أن ما حدث دليل واضح على تواطؤ بين المنظمة وبعض الجماعات الإرهابية".



واعتبرت الهيئة أن هيومن رايتس ووتش منحازة تماما لتنظيم الإخوان الإرهابي ضد الشعب المصري ودولته، عبر بث حملات تشويه ممنهجة بدءاً من التقارير والبيانات المنحازة والمغلوطة والمليئة بالأكاذيب".



وأبدت الهيئة استنكارها عدم تناول واتسون، خلال اللقاء الذي استمر أكثر من 70 دقيقة بإسطنبول، انتهاكات حقوق الإنسان في حق الشعب التركي.

ونهاية مايو/أيار الماضي، نفت الحكومة المصرية، تقريرا للمنظمة زعم ارتكاب قوات الأمن المصرية انتهاكات واسعة بحق المدنيين في سيناء.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري إن التقرير "استند إلى مصادر غير موثقة".