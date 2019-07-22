وزير خارجية بريطانيا يدعو لتصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، الإثنين، بلاده إلى ضرورة إقرار حزب الله منظمة إرهابية.
وقال "هنت"، في كلمه له أمام البرلمان البريطاني، إنه من الصعب استيعاب إيران وأذرعها في العالم الحديث، لأن الخلافات معها أصبحت كثيرة".
وكانت الأرجنتين آخر دولة صنفت جماعة "حزب الله" بأنها إرهابية، بعد أن أعلنت تجميد أصولها.
جاء الإعلان في الذكرى الخامسة والعشرين لتفجير مركز للجالية اليهودية في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس أدى إلى مقتل 85 شخصا.
وتلقي الأرجنتين باللوم في الهجوم الإرهابي، على إيران و"حزب الله".
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