قائد عسكري أمريكي يزور حلفاء بلاده في شمال سوريا

زار قائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي، الإثنين، شمال سوريا، في أول زيارة منذ تسلمه منصبه قبل نحو 4 أشهر.

وبحث ماكينزي مع قيادة قوات سوريا الديمقراطية مسائل عدة أبرزها مصير المعتقلين من تنظيم داعش وأفراد عائلاتهم.

وتأتي زيارة قائد القيادة الأمريكية الوسطى إلى شمال سوريا في إطار جولة له في منطقة الشرق الأوسط.

وأوردت قوات سوريا الديمقراطية على موقعها الإلكتروني أن قائدها العام مظلوم عبدي استقبل ماكينزي، وركز الاجتماع بينهما حول نقاط عدة بينها: "مشكلة المخيمات وعناصر داعش المعتقلين لدى قواته".

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وتطرقا إلى "مخططات العمل والتنسيق بين قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي للاستمرار في ملاحقة إرهابيي داعش".



وقال عبدي "ناقشنا جدول الأعمال والمهام المشتركة بيننا وبين قوات التحالف في المرحلة المقبلة"، لافتاً إلى أن "هناك العديد من الرؤى المشتركة بين الطرفين لمواجهة المشاكل التي تهدد أمن المنطقة".

وتسلم ماكينزي في 29 مارس/آذار الماضي، مسؤوليته على رأس القيادة الوسطى المسؤولة عن العمليات العسكرية في بلدان عدة بينها سوريا وأفغانستان خلفاً للجنرال جوزيف فوتيل الذي أحيل إلى التقاعد.

وتعد واشنطن حليفاً رئيسياً لقوات سوريا الديمقراطية المؤلفة من فصائل كردية وعربية، وإحدى أبرز القوى التي حاربت تنظيم داعش في سوريا بدعم مباشر من التحالف الدولي.

ونهاية 2018 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب الجزء الأكبر من قواته المنتشرة في شمال شرق سوريا، وعددها حوالي ألفي عسكري، لكنه عدّل موقفه لاحقاً ووافق على إبطاء الانسحاب، على أن يبقى نحو مئتين جندي منهم.

