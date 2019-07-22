شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: سنعاقب أي مخترق للعقوبات على إيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في كلمة اليوم (الإثنين) أن بلاده فرضت عقوبات على شركة الطاقة الصينية تشوهاي تشنغ رونغ بسبب انتهاكها القيود المفروضة على قطاع النفط الإيراني.

وأضاف في فلوريدا: «لقد قلنا إننا سنعاقب أي مخترق للعقوبات ونحن نعني ذلك».