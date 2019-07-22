شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: سنعاقب أي مخترق للعقوبات على إيران والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في كلمة اليوم (الإثنين) أن بلاده فرضت عقوبات على شركة الطاقة الصينية تشوهاي تشنغ رونغ بسبب انتهاكها القيود المفروضة على قطاع النفط الإيراني.
وأضاف في فلوريدا: «لقد قلنا إننا سنعاقب أي مخترق للعقوبات ونحن نعني ذلك».
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: سنعاقب أي مخترق للعقوبات على إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.