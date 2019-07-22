شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: المؤبد لـ11 داعشياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة) @okaz_policy قضت محكمة مصرية اليوم (الإثنين) بالسجن المؤبد لـ11 متهماً ، والمشدد 15 سنة لمتهمين والسجن 3 سنوات لمتهم، لانضمامهم لتنظيم داعش الإرهابي في سورية والعراق، وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد.

قضت محكمة مصرية اليوم (الإثنين) بالسجن المؤبد لـ11 متهماً ، والمشدد 15 سنة لمتهمين والسجن 3 سنوات لمتهم، لانضمامهم لتنظيم داعش الإرهابي في سورية والعراق، وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد.

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