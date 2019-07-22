شكرا لقرائتكم خبر عن غارات جوية تستهدف الميليشيا الحوثية جنوب اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الضالع) شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم (الإثنين)، عدة غارات جوية على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن. وأوضح موقع «سبتمبر نت» التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن الغارات استهدفت مواقع وتجمعات الميليشيا الحوثية، في جبهة حجر مديرية قعطبة بالمحافظة. وأسفرت تلك الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم (الإثنين)، عدة غارات جوية على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن. وأوضح موقع «سبتمبر نت» التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن الغارات استهدفت مواقع وتجمعات الميليشيا الحوثية، في جبهة حجر مديرية قعطبة بالمحافظة. وأسفرت تلك الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

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