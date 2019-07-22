شكرا لقرائتكم خبر عن 43 قتيلاً بغارات للنظام السوري على مناطق سيطرة المعارضة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز ( عمّان) قال رجال إنقاذ وسكان مدينة معرة النعمان السورية، إن ضربات جوية على سوق شعبية وأحياء سكنية أدت إلى مقتل 43 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات، اليوم (الإثنين)، في هجوم على المدينة الخاضعة لسيطرة المعارضة بشمال غرب سورية. وأضافوا بأن الغارات، التي يعتقد أن طائرات سورية أو روسية نفذتها، استهدفت معرة النعمان، وهي مدينة ذات كثافة سكانية عالية في جنوب محافظة إدلب. وقال عبد الرحمن الياسر، وهو رجل إنقاذ من فريق الدفاع المدني في إدلب، يبحث عن جثث ضحايا تحت الأنقاض، لرويترز «الله ينتقم من (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين و(الرئيس السوري) بشار على جرائمهم».

قال رجال إنقاذ وسكان مدينة معرة النعمان السورية، إن ضربات جوية على سوق شعبية وأحياء سكنية أدت إلى مقتل 43 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات، اليوم (الإثنين)، في هجوم على المدينة الخاضعة لسيطرة المعارضة بشمال غرب سورية. وأضافوا بأن الغارات، التي يعتقد أن طائرات سورية أو روسية نفذتها، استهدفت معرة النعمان، وهي مدينة ذات كثافة سكانية عالية في جنوب محافظة إدلب. وقال عبد الرحمن الياسر، وهو رجل إنقاذ من فريق الدفاع المدني في إدلب، يبحث عن جثث ضحايا تحت الأنقاض، لرويترز «الله ينتقم من (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين و(الرئيس السوري) بشار على جرائمهم».

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