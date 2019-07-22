الكويت تعلن 30 تدبيرا لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الكويت
أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 30 تدبيرا احترازيا في يونيو الماضي على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون.
وقالت الوزارة في بيان إن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لثلاث شركات عقارية وشركة مجوهرات، وتضمنت أمرا بإلزام 18 شركة عقارية وثلاث شركات مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 56 طلب تأسيس خلال الشهر نفسه، منها 44 شركة عقارية و12 شركة مجوهرات.
وأشارت إلى أن الإدارة حدثت أيضا بيانات 85 ترخيصا موزعة على 67 شركة عقارية و14 شركة مجوهرات وثلاث شركات صرافة وشركة تأمين، في حين اعتمدت تأكيد بيانات 83 مراقبا لـ 32 شركة عقارية وخمس شركات مجوهرات وشركة صرافة.
ولفتت إلى إصدارها أمرا بتقديم تقارير لأربع شركات عقارية وشركة تأمين، وأصدرت 10 تقارير للرقابة الميدانية شملت خمس شركات عقارية وخمس شركات صرافة.
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