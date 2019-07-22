ترمب وبومبيو ردا على ادعاءات التجسس: إيران تكذب على العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن التقارير التي أفادت باعتقال جواسيس للمخابرات الأمريكية في إيران غير صحيحة بالمرة.

وقال وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، تعليقا على إصدار أحكام في إيران بحق عملاء للمخابرات الأمريكية «إن لإيران تاريخا من الكذب».

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وأضاف بومبيو في تصريحات نقلتها شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية أمس «إنه جزء من طبيعتهم..الكذب على العالم»، وأوضح «سوف أكون حريصا جدا تجاه أي تصريحات إيرانية بشأن ما يقومون به».

وجاءت تصريحات ترمب وبومبيو ردا على تقارير إيرانية، قالت إن طهران ألقت القبض على 17 أمريكيا يعملون لحساب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي أيه) وصدرت أحكام على بعضهم بالإعدام، ونقل التلفزيون الرسمي عن وزارة الاستخبارات أنها فككت شبكة التجسس التابعة للمخابرات الأمريكية واعتقلت 17 مشتبها بهم، ونسبت وكالة أنباء فارس إلى مسؤول بالوزارة قوله إن بعض المعتقلين حكم عليهم بالإعدام.

وتأتي هذه الأنباء وسط توتر غير مسبوق بين إيران من جهة، وأمريكا وبريطانيا ودول الخليج من جهة أخرى، على خلفية استهداف وخطف ناقلات نفط، وتهديد طهران للملاحة الدولية عبر مضيق هرمز.

وكانت إيران أسقطت في وقت سابق طائرة أمريكية مسيرة، وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب توجيه ضربة عسكرية للنظام الإيراني، ولكنه حسب ما أعلن تراجع عن الضربة في اللحظة الأخيرة، نظرا للخسائر البشرية المتوقعة.