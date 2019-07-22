الجيش اليمني يضرب مواقع الحوثي بصعدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، الحديدة

شنت قوات الجيش الوطني المسنودة بمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية هجوما على مواقع ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في جبهة رازح غربي محافظة صعدة المعقل الرئيس للحوثي.

وأكد موقع «سبتمبر نت» الناطق باسم الجيش أن قوات اللواءين السابع والسادس حرس حدود، شنت هجوما مباغتا، وقصفت تحصينات الميليشيات المتمركزة في التلال والمرتفعات الجبلية بالمنطقة ذاتها، وحققت تقدما ميدانيا بعد غارة أدت لمصرع 13 من العناصر الإرهابية وجرح آخرين، وحررت قوات الجيش أجزاء واسعة من سلسلة جبل النار الاستراتيجي، المطل على مركز مديرية باقم شمالي المحافظة.

وفي جبهة صرواح غرب مأرب أفشلت قوات الجيش الوطني محاولات تسلل ميليشيات الحوثي باتجاه مواقع الجيش، وتمكنت من صد هجوم عنيف للحوثيين على مواقع الحمراء، و»أتياس» التي تتمركز فيها قوات الجيش التابع للحكومة الشرعية في جبهة «صرواح» غربي محافظة «مأرب، وأشار المصدر إلى أن الجيش تمكن من كسر هجوم الحوثيين وقتل أكثر من 8 من المهاجمين، لا تزال جثثهم في أماكن الاشتباكات، فيما قتل 3 من أفراد الجيش، وأصيب 5 آخرون بإصابات متفاوتة.

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وفي الحديدة تواصل ميليشيات الحوثي الموالية لإيران خرق الهدنة الأممية، وتشن هجومات شبه يومية على مواقع القوات اليمنية المشتركة، ومحاولة تسلل انتحارية داخل مدينة الحديدة غربي اليمن، في تأكيد جديد على مضيها في التصعيد ومساعيها في الانقلاب على مخرجات الاجتماع المشترك للجنة الرقابة الأممية والتي جاءت كمحاولة أخيرة لإنقاذ اتفاق السويد.

وأكد الإعلام العسكري للمقاومة اليمنية المشتركة أن الميليشيات الحوثية دفعت الساعات الماضية بالعشرات من عناصرها في محاولة تسلل انتحارية صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء، لكن دون جدوى.

وأكد المركز الإعلامي أن محاولة التسلل التي انطلقت من داخل الأحياء السكنية شمال شرق المطار بغطاء ناري مكثف، واستمرت قرابة ساعة، تراجعت أمام ضربات المقاومة اليمنية، ولفت إلى أن تحركات الميليشيات الحوثية كانت مرصودة بدقة من لحظة وصول تعزيزاتها وتوزيع عناصرها داخل المباني السكنية استعدادا لتنفيذ محاولة التسلل التي انتهت بمصرع وجرح معظم المشاركين فيها.

وأوضح أن الميليشيات الحوثية استهدفت الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء بعدد من قذائف الهاون، تزامنا مع محاولة التسلل، الأمر الذي خلف المزيد من الأضرار في منازل وممتلكات المواطنين، وفقا للإعلام العسكري للمقاومة المشتركة.

مشاهدات يمنية