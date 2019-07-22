مقتل ستة متظاهرين على الأقل في نيجيريا نتيجة صدامات مع الشرطة

أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب" بـ"مقتل ستة متظاهرين من ​الطائفة الشيعية​ على الأقل في ​نيجيريا​ في صدامات مع ​الشرطة النيجيرية​".

وتتظاهر الحركة الإسلامية في نيجيريا بانتظام للمطالبة بالإفراج عن زعيمها المحتجز منذ عام 2015. وأعلنت الشرطة "أنّها تتّخذ إجراءات للسيطرة على الاحتجاج".

وكان قد أعلن المتحدث باسم شرطة ولاية كوارا النيجيرية، أوكاسانمي آجاي، يوم أمس أنّ "الشرطة بدأت عملية للبحث عن 4 مواطنين أتراك خُطفوا في غرب نيجيريا، واعتقال الخاطفين".