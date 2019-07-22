الأناضول: القوات الإسرائيلية فجرت بناية سكنية فلسطينية جنوبي القدس الشرقية

ذكرت وكالة "الأناضول" أنّ "​السلطات الإسرائيلية​ فجّرت بناية سكنيّة فلسطينيّة، في وادي الحمص ببلدة صور باهر، جنوبي ​القدس​ الشرقية"، لافتةً إلى أنّ "​القوات الإسرائيلية​ أغلقت منطقة التفجير، ومنعت وصول المواطنين أو الصحافيين إليها".

وبيّنت أنّ "المبنى يعود لفلسطيني معتقل حاليًّا في ​السجون الإسرائيلية​".

ويأتي التفجير في إطار مواصلة إسرائيل، منذ ساعات الصباح عمليّة هدم لعشرات الشقق السكنية في البلدة الفلسطينية.

وقد منعت القوات الإسرائيلية العديد من المسؤولين الفلسطينيين من الوصول إلى المنطقة بمن فيهم مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، وزير شؤون القدس في ​السلطة الفلسطينية​ فادي الهدمي، والنائب العربي في ​الكنيست الإسرائيلي​ ​أحمد الطيبي​.