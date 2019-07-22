الجامعة العربية: هدم إسرائيل منازل فلسطينيين بالقدس‎ جريمة حرب"

دانت ​الجامعة العربية​ "هدم ​إسرائيل​ عشرات المنازل لفلسطينيين ب​القدس​ الشرقية المحتلة، واصفة إياها بـ"جريمة حرب،" مشيرةً إلى أن "هذه الجريمة تأتي في سياق استمرار العدوان السافر والممنهج المتصاعد الذي يستهدف ​الشعب الفلسطيني​ وجودا وحقوقا، خاصة في القدس بشكل غير مسبوق، واستمرارا ل​سياسة​ التهجير القسري".

وأشارت إلى أن "ما يجري في القدس ما هو إلا جريمة حرب وتطهير عرقي وجريمة تهجير قسري رسمي ومعلن هي الأخطر في سلسلة هذه الجرائم المتواصلة منذ عقود"، مؤكدةً أن "في هدم المنازل تحد صارخ لقرارات الشرعية الدولية كافة، ولاتفاقيات التعاقدية الثنائية، حيث أن المباني المستهدفة تقع ضمن المنطقة المصنفة أو مستوفية لجميع التراخيص الرسمية والأوراق الثبوتية".

وطالبت ​المجتمع الدولي​ بـ"الوقوف أمام مسؤولياته لوضع حد وفوري لهذا العدوان بحق الشعب الفلسطيني و​مدينة القدس​، والتصدي لجرائم الاقتلاع والترحيل القسري بصورة سريعة وحاسمة".