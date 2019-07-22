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خارجية الأردن دانت هدم إسرائيل منازل فلسطينية: نرفض سياسات الإستيطان

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دان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية ​الأردن​ية السفير سفيان القضاة، "إقدام السلطات ال​إسرائيل​ية على هدم عشرات الوحدات السكنيّة العائدة لمواطنين فلسطينيين في منطقة صور باهر ب​القدس الشرقية​".

وشدّد في بيان، على "رفض الأردن للسياسات الاستيطانيّة الإسرائيليّة في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية الّتي تشمل بناء المستوطنات وتوسيع القائم منها، وسياسات مصادرة الاراضي والهدم وطرد السكان، وإنشاء الطرق الإلتفافيّة لخدمة المستوطنات، وغيرها من السياسات والإجراءات الهادفة للتهجير القسري للسكان".

وأوضح القضاة أنّ "كل هذه الإجراءات تتعارض بشكل صارخ مع الاتفاقات الموقّعة بين إسرائيل والفلسطينيين، والقوانين الدولية"، مطالبًا ​السلطات الإسرائيلية​ بـ"الوقف الفوري لهذه الممارسات الّتي تعمل على تعميق اليأس وزيادة التوتر، وتؤثّر بشكل جوهري على حلّ الدولتين".

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