ترامب اقترح التوسط بين الهند وباكستان في مسألة إقليم كشمير

عرض الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، التوسّط في النزاع المستمر منذ عقود بين ​الهند​ و​باكستان​ بشأن إقليم كشمير، حيث لفت في تصريح في "​البيت الأبيض​"، حيث يستضيف رئيس الوزراء الباكستاني ​عمران خان​، إلى أنّه "إذا كان بإمكاني أن أساعد، أودّ أن أكون وسيطًا. إذا كان بإمكاني أن أفعل شيئًا، أخبروني".

وهذه الخطوة يمكن أن تؤذن بتغيّر في السياسة الأميركية الّتي تقول بأنّه يجب حلّ القضية بشكل ثنائي بين البلدين.