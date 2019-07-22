القضاء الايراني: سيتم تنفيذ حكم الاعدام بحق المدانين بالتجسس قريبا

أكد المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية غلام حسين اسماعيلي أن "حكم ​الاعدام​ سينفذ قريبا بحق الايرانيين المدانين ب​التجسس​ الذين خانوا الوطن"، مشيراً إلى أنه "وفق الوثائق والادلة المقدمة فان المحكمة أدانت هؤلاء بتهمة التجسس الى مستوى الافساد في الارض حيث إنه قد طلب من المحكمة اصدار حكم الاعدام بحقهم كما صدرت أحكاما بالسجن لمدد طويلة على عدد من هؤلاء المتهمين بالتجسس لصالح أجهزة التجسس الاميركية".

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