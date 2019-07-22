وزيرة الدفاع الغرنسية: العثور على حطام غواصة غرقت قبل نصف قرن

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية ​فلورانس بارلي​، "العثور على حطام غواصتها "مينيرف" الّتي غرقت في ​البحر المتوسط​ عام 1968"، في واقعة راح ضحيّتها 52 بحارًا.

ولفتت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّها "كانت عمليّة ناجحة، لحظة ارتياح وإثبات للبراعة التقنيّة".

وذكرت وسائل إعلام محليّة أنّ الفضل في العثور على حطام الغواصة يعود إلى استخدام تقنيّة جديدة للموجات الصوتيّة والطائرات المسيّرة.

يُذكر أنّ في 27 كانون الثاني 1968، غرقت غواصة الديزل "مينيرف" في منطقة "تولون" في البحر المتوسط. واختفت الغواصة عندما كانت على بعد حوالي 25 ميلًا بحريًّا من قاعدتها، حيث أبلغ الطاقم أنّهم سيصلون إلى القاعدة في غضون ساعة، لكن الغواصة فقدت الاتصال.

وما زال سبب غرق الغواصة الفرنسية، قبل نصف قرن، مجهولًا إلى الآن.