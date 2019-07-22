أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، "العثور على حطام غواصتها "مينيرف" الّتي غرقت في البحر المتوسط عام 1968"، في واقعة راح ضحيّتها 52 بحارًا.
ولفتت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّها "كانت عمليّة ناجحة، لحظة ارتياح وإثبات للبراعة التقنيّة".
وذكرت وسائل إعلام محليّة أنّ الفضل في العثور على حطام الغواصة يعود إلى استخدام تقنيّة جديدة للموجات الصوتيّة والطائرات المسيّرة.
يُذكر أنّ في 27 كانون الثاني 1968، غرقت غواصة الديزل "مينيرف" في منطقة "تولون" في البحر المتوسط. واختفت الغواصة عندما كانت على بعد حوالي 25 ميلًا بحريًّا من قاعدتها، حيث أبلغ الطاقم أنّهم سيصلون إلى القاعدة في غضون ساعة، لكن الغواصة فقدت الاتصال.
وما زال سبب غرق الغواصة الفرنسية، قبل نصف قرن، مجهولًا إلى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الدفاع الغرنسية: العثور على حطام غواصة غرقت قبل نصف قرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.