"قسد": لدينا الكثير من الرؤى المشتركة مع التحالف الدولي

أكد القائد العام لـ"​قوات سوريا الديمقراطية​" مظلوم عبدي وجود "العديد من الرؤى المشتركة بين "قسد" و​التحالف الدولي​ في مواجهة المشاكل التي تهدد أمن المنطقة"، موضحاً أن "الاجتماع مع قائد المنطقة الوسطى للقيادة المركزية للجيش الأميركي في ​الشرق الأوسط​ كينيث ماكينزي تمحور حول الأوضاع والتوتر الحالي على الحدود المشتركة بين مناطق سيطرة "قسد" وبين ​تركيا​ و"كيفية إيجاد سبل الحل"، بالإضافة إلى متابعة التنسيق المشترك في الحرب ضد "داعش" ومشاكل ​المخيمات​ ومعتقلي عناصر التنظيم الإرهابي".

ولفت إلى "اننا ناقشنا جدول الأعمال والمهام المشتركة بيننا وبين قوات التحالف في المرحلة المقبلة"، مشيرا إلى "تطابق وجهات النظر بين قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي في معظم مواضيع ​النقاش​".