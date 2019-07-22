بومبيو: الاتفاق النووي جعل النظام الإيراني أكثر عدوانية

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو أن "الاتفاق النووي جعل النظام الإيراني "أكثر عدوانية" لذا كان علينا ممارسة كل الضغوط الممكنة".
وفي تصريحات صحفية له بولاية فلوريدا، أوضح بومبيو "أننا فرضنا عقوبات على شركة صينية بعد خرقها الحظر المفروض على شراء النفط من إيران".
ولفت الى "أننا سنواصل العقوبات على إيران وفرضنا عقوبات على شركة صينية لانتهاكها هذه السياسة".
وتشهد المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي المبرم عام 2015 إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت لها عبر الحوثيين.
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