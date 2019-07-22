بومبيو: الاتفاق النووي جعل النظام الإيراني أكثر عدوانية

أعلن وزير الخارجية الأميركي، ​مايك بومبيو​ أن "​الاتفاق النووي​ جعل النظام ال​إيران​ي "أكثر عدوانية" لذا كان علينا ممارسة كل الضغوط الممكنة".

وفي تصريحات ​صحفية​ له ب​ولاية فلوريدا​، أوضح بومبيو "أننا فرضنا ​عقوبات​ على شركة صينية بعد خرقها الحظر المفروض على شراء ​النفط​ من إيران".

ولفت الى "أننا سنواصل العقوبات على إيران وفرضنا عقوبات على شركة صينية لانتهاكها هذه ​السياسة​".

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا من قبل ​الولايات المتحدة​ ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي ​طهران​ عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي المبرم عام 2015 إثر انسحاب ​واشنطن​ منه، وكذلك اتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت لها عبر الحوثيين.