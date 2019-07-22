الجيش المصري يعلن انطلاق تدريبات عسكرية مع أميركا والإمارات بالبحر الأحمر

أعلنت القوات المسلحة المصرية عن "انطلاق فعاليات التدريب العسكري المصري الأميركي الإماراتي"، موضحةً أن "التدريب يأتي بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية لكل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة، كما تشارك المملكة العربية السعودية بصفة مراقب، ويستمر التدريب لعدة أيام بنطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر ".
ولفتت إلى أنه "بدأت المرحلة الأولى بعقد مؤتمر افتتاحي للتعارف بين القوات المشاركة في التدريب، ومناقشة البرامج التدريبية المخططة مسبقا، كما عُقدت العديد من المحاضرات النظرية لتحقيق التجانس بين القوات وتوحيد المفاهيم العملياتية قبل بدء التدريب العملي بالبحر، كما بدأت عناصر من القوات الخاصة البحرية لكل من مصر والولايات المتحدة تستعد لتنفيذ التدريب المشترك "استجابة النسر" وذلك بإجراء بيان عملي لاقتحام سفينة مشتبه بها".
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