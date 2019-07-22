ترامب أعلن أن التوصل إلى اتفاق مع إيران أصبح أمرا صعبا

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنّه "أصبح من الأكثر صعوبة بالنسبة لي أن أرغب في التوصّل إلى اتّفاق مع ​إيران​"، بعد سلسلة الحوادث التّي زادت التوترات بين واشنطن وطهران.

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