لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​علي فياض​ في حديث تلفزيوني إلى أن "الامين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​ قال أن ​الجامعة اللبنانية​ مهددة ونحن أعلنا عن خوض معركة للدفاع عنها"، مشيراً إلى أن "الجامعة استثنيت من قرار منع التوظيف وأزلنا كلمة تدريجيا من البند الذي يتحدث عن محسومات في المنح وخفضنا سن التقاعد وخففنا محسومات ضريبة الدخل عن المعاش التقاعدي".

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كانت هذه تفاصيل خبر فياض: كتلة "الوفاء للمقاومة" أعلنت عن خوض معركة للدفاع عن الجامعة اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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