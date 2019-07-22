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سعد أكد ضرورة حصول الإخوة الفلسطينيين على كامل حقوقهم

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افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا ان الامين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب اسامة ترأس لقاء موسعا في مركز معروف يعد الثقافي في صيدا، بمشاركة مختلف أطياف ​الشعب الفلسطيني​ كافةً، الفصائل السياسية، والهيئات الاجتماعية والثقافية والنقابية، و​اللجان الشعبية​، والفاعليات حيث جرى مناقشة وثيقة سياسية لحفظ حقوق الإخوة الفلسطينيين وحمايتها، بعد إجراءات وزير العمل وتداعياتها.

وأيد سعد ​الحراك الشعبي​ الفلسطيني، مؤكدا على ضرورة حصول الإخوة الفلسطينيين على كامل حقوقهم الإنسانية والاجتماعية، معلنا تضامنه مع التحركات الشعبية في ​مخيم عين الحلوة​، وسائر ​المخيمات​ الأخرى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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