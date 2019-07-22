سعد أكد ضرورة حصول الإخوة الفلسطينيين على كامل حقوقهم

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا ان الامين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب اسامة ترأس لقاء موسعا في مركز معروف يعد الثقافي في صيدا، بمشاركة مختلف أطياف ​الشعب الفلسطيني​ كافةً، الفصائل السياسية، والهيئات الاجتماعية والثقافية والنقابية، و​اللجان الشعبية​، والفاعليات حيث جرى مناقشة وثيقة سياسية لحفظ حقوق الإخوة الفلسطينيين وحمايتها، بعد إجراءات وزير العمل وتداعياتها.

وأيد سعد ​الحراك الشعبي​ الفلسطيني، مؤكدا على ضرورة حصول الإخوة الفلسطينيين على كامل حقوقهم الإنسانية والاجتماعية، معلنا تضامنه مع التحركات الشعبية في ​مخيم عين الحلوة​، وسائر ​المخيمات​ الأخرى.