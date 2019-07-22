ترزيان: قبل كل شيء أنا مواطن من الشعب ومع الأوادم ولا تهمني الألقاب

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​هاغوب ترزيان​، في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي،​ أن "قبل كل شيء أنا مواطن وقبل كل شيء أنا من الشعب وقبل كل شيء أنا مع الأوادم ولا تهمني الألقاب"، مشيرًا إلى أنه "من غير المقبول أن يتحمل الآدامي كل الأعباء و"الزعران فلتانين" من القانون. سأبقى إلى جانبكم أيها الكادحين بعرق جبينكم".

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