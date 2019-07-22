أبو سليمان: هناك شيء غير منطقي عندما يدفع الأجانب رسوم الضمان ولا يستفيدون منه

أكد وزير العمل كميل أبو سليمان أن "اللاجئين الفلسطينيين لا يدفعون رسوم وتم اعفائهم من رسوم التأمين والفحص الطبي".
وفي حديث تلفزيوني له، اعتبر أبو سليمان أن "هناك شيء غير منطقي عندما يدفع الأجانب رسوم الضمان ولا يستفيدون منه".
وأشار الى أنه "تم اعفاء الفلسطينيين من شرط أن يكون مقابل كل عامل أجنبي 3 لبنانيين".
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