وزير خارجية بريطانيا دعا لإصدار قانون يصنف "حزب الله" كمنظمة إرهابية

ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية" أنّ "وزير الخارجية البريطانية ​جيريمي هانت​ دعا إلى إصدار قانون في ​بريطانيا​ يصنّف "​حزب الله​" كمنظّمة إرهابيّة".

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