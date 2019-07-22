المقدح: لتنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان لنعرف ما لنا وما علينا

لفت نائب قائد الامن الوطني الفلسطيني في ​لبنان​ ​اللواء ​منير المقدح​ في حديث تلفزيوني إلى أنه "يجب فتح ملف الفلسطينيين في لبنان بشكل كامل وتنظيم الوجود الفلسطيني لنعرف ما لنا وما علينا في لبنان".

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