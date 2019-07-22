قتيل وجرحى جراء 3 حوادث سير في عكار

أدى ​حادث سير​ وقع على طريق داخلي في محلة الشمعة بين بلدتي القرقف و​برقايل​، بين "بيك أب" لنقل ​المياه​ و​دراجة نارية​ على متنها السوريان ع. ر. و إ. ر. الى إصابتهما بجروح بالغة، نقلا على اثرها الى مستشفى "الخير" في ​المنية​ للعلاج، وما لبث إ. ر. أن فارق الحياة، فيما وصفت حال الاخر بالحرجة.

كذلك، أدى حادث سير على طريق عام بلدة المحمرة - بالقرب من نفق ​مخيم نهر البارد​، بين "رابيد" أبيض وسيارة ب.أم، الى إصابة عدد من الأشخاص بجروح، ونقلهم مسعفو ​الصليب الأحمر اللبناني​ الى مستشفى "الخير" في المنية لتلقي العلاج.

كما أدى حادث سير على طريق عام العبدة - حلبا في محلة ​برج العرب​، الى إصابة السوري ر. م. في ساقه، وقد نقله مسعفو الصليب الأحمر اللبناني الى ​مستشفى حلبا​ الحكومي، ووضعه مستقر.