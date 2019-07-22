جريصاتي: لم نخترع بعد أي طريقة لعدم وضع النفايات على الارض

أكد وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ أن "الرغوة التي نراها تطفو على وجه البحر في جونية انتهى دورنا تجاهها وتحملنا مسؤوليتنا لنطمئن اللبنانين عن سبب الرغوة، وإذا كانت تشكل خطرا أو لا، وأصدرنا بيانا بالسبب، وأكدنا ان الحل ليس عند ​وزارة البيئة​، والسبب هو ناتج عن ​الصرف الصحي​ وبعض ​المصانع​".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح جريصاتي أن "​النفايات​ والصرف الذي يأتي من مصانع ​الذوق​ يسبب هذه الرغوة أيضا وعلى المصانع ان تتحمل مسؤوليتها وتلتزم بيئيا".

وفي ملف النفايات، شدد على انه "لا يوجد حل سحري، والنفايات يجب ان توضع بمكان ما، ولم نخترع بعد أي طريقة لعدم وضع النفايات على الارض".

وأكد جريصاتي أن "التحدي اليوم أمامنا هو الموافقة على المواقع الذي نريد اقامة ​المطامر​ الصحية فيها".

وأشار الى ان "اقامة مطمر في الفوار هو اقتراح مقدم منذ العام 2006 وليس في خطة الطوارىء التي وضعناها اليوم، وهو عبراة عن مقلع قديم في منطقة متضررة بيئيا ولم نختره من العدم"، مؤكداً "اننا سنقيم مطمرا صحيا وليس مكبا عشوائيا".