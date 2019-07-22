بطيش: نسير في الاتجاه الصحيح ونتجه لعقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس

أكّد وزير ​الاقتصاد​ ​منصور بطيش​، في تصريح تلفزيوني، "أننا نسير في الاتجاه الصحيح و​الحكومة​ جدية وعازمة على القيام بإصلاحات بنيوية"، مشيرًا إلى أن "الكلام عن الانهيار في البلد غير صحيح على الاطلاق".

ولفت بطيش إلى أن "الإنفاق انخفض بنسبة 27 في المئة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي وهذا يؤشر بالإيجابية للمرحلة المقبلة"، موضحًا أن "هذا الانخفاض حصل قبل إقرار ​الموازنة​ وسيزيد الانخفاض بعد إقرارها".

وكشف عن أنه "لدينا 20 سلعة لبنانية أصبحت تملك دعمًا ووضعنا رسوم نوعية عليها، كما أقر 18 منها وهناك 2 في طور الدراسة"، مشيرًا إلى أن "الهدف من هذه الرسوم هم دعم الانتاج المحلي من جهة، وضبط حجم الاستيراد من جهة أخرى".

وشدد بطيش على أنه "يجب أن نتوجه الى اصلاح النظام الضرائبي لكي يصبح أكثر كفاءة"، منوهًا بأن "موعد جلسة ​مجلس الوزراء​ يظهر خلال اليومين المقبلين لكن أعتقد أننا نتجه لعقد جلسة للحكومة يوم الخميس".