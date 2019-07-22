معلومات للـOTV: إحالة قضية قبرشمون الى القضاء العسكري مسار تلقائي لها

أفادت معلومات للـOTV بأن "إحالة قضية قبرشمون الى ​القضاء العسكري​ مسار تلقائي لها بعد انتهاء التحقيقات من دون البت باحالتها أو عمد احالتها لاحقًا الى ​المجلس العدلي​".

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