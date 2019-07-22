شدد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ابراهيم كنعان​ في حديث تلفزيوني له على أنه "يجب اخضاع كل المؤسسات العامة الى مرجعية ​مجلس النواب​ و​الحكومة​ وأجهزة الرقابة"، مشيراً الى أنه "يجب ان نثق بأجهزتنا الرقابية"، مشددا على أن "كل مال عام يجب أن يراقب".

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كانت هذه تفاصيل خبر كنعان: يجب اخضاع كل المؤسسات العامة الى الرقابة وكل ما هو مال عام يجب مراقبته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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