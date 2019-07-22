صور- محافظ الفيوم يفتتح معرض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

افتتح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، معرض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، الذي تنظمه مديرية التموين بالتعاون مع الغرفة التجارية، على مدار عشرة أيام أمام نادي الشبان المسلمين بمدينة الفيوم.

جاء ذلك بحضور المحاسب عبد الفتاح شرف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمحاسب مجدي جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم، والمهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم.

وتفقد محافظ الفيوم أقسام المعرض التي شملت السلع الغذائية الأساسية من اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والأرز والمكرونة والسكر والزيت والبقوليات والخضر والفاكهة والعسل والمنظفات، وأكد على أن إقامة مثل هذه المعارض يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل، وتفعيلاً لقرارات مجلس المحافظين الذي عُقد مؤخراً برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن توفير السلع الغذائية للمواطنين والتصدي للغلاء وارتفاع الأسعار.

وأصدر محافظ الفيوم توجيهاته بتوفير معارض للسلع الأساسية بمراكز المحافظة المختلفة لسد احتياجات المواطنين، والوصول إلى عدد أكبر عدد من المستفيدين، مشددًا على المتابعة المستمرة من مفتشي الصحة والتموين والطب البيطري لضمان مطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية.