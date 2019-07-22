صور- جماجم وطلاسم ورأس قرموط.. قصص أعمال السحر في "مقابر القليوبية"

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

"الإيمان به واجب.. والاعتماد عليه كفر".. هكذا لخصت الديانات السماوية المتعاقبة قضية التعامل مع "السحر"، لكن بعض النفوس الضعيفة سولت لأصحابها الاستعانة بدجالين ومشعوذين لتحقيق مآرب شخصية، مستخدمين المقابر في وضع ودفن تلك الأشياء، دون مراعاة لحرمة ساكنيها، الأمر الذي دفع شباب في محافظة القليوبية إلى تبني مبادرة من أجل تنظيف المقابر من تلك الموبقات.

قرية قرنفيل التابعة لمدينة القناطر الخيرية في القليوبية، بدأ فيها الأهالي بتطهير المقابر فعثروا على أشياء تستخدم في أعمال السحر والشعوذة، خلال مبادرة نفذها رجال وشباب القرية لتطهير القرية من الأعمال السفلية.

"ما يحدث في قريتنا لا يُرضي أحدًا".. قالها هلال رزق، أحد أبناء "قرنفيل"، متابعًا: "وجدنا خلال الحملة أعمال سحر سفلية بالموت والتفرقة وعدم الإنجاب وعدم الزواج وغيرها من الأشياء التي تضر ولا تنفع".

وأوضح "فادي محمود"، أحد الأهالي، "وجدنا كفنًا على قالب طوب، وشمع عليه صليب وعظام رأس قرموط سمك، وعظم لوح الكتف، ونبات شكله غريب ملفوف بشكل معين، وجريد نخل بالسعف مربوط بقماش بطريقة غريبة، و3 جماجم بشرية، وجمجمة ماعز، وأوراق عليها طلاسم غير مفهومة".

مؤكدًا أن شباب القرية مصممين على استكمال المبادرة، حتى يتم تطهير المقابر من كل أعمال السحر والشعوذة، مقدمين الشكر لكل من حضر وشارك في المبادرة.

شباب قرية أجهور الكبرى التابعة لمركز طوخ، بدورهم عثروا على طلاسم وأعمال سحر و"أحجبة" بالأسماء خلال حملة تطهير لمقابر القرية من أعمال السحر والشعوذة.

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ووجد الشباب أكفان وأوراق مكتوب فيها أسماء وصور لبعض الأهالي الغرض منها تحقيق الطلاق والتفرقة بين الأهالي والمرض والكسل والجنون.

وأكد المشاركون في الحملة، أن هذه الأعمال السحرية داخل المقابر تعد انتهاكًا لحرمة الموتى ومحرمة شرعًا، داعين الله أن يحفظ أهلهم وينتقم من كل من يقوم بهذا الأعمال، مطالبين الأهالي أصحاب عيون المقابر المفتوحة والقديمة بغلقها منعًا لاستغلالها في أعمال الشر.

وطالب المشاركون بتنظيم لجان شعبية بالتنسيق مع الشرطة لضبط الدخلاء والمواطنين الذي يقومون بدخول المقابر لوضع أعمال السحر والشعوذة، مؤكدين رغبتهم في استكمال المبادرة على عدة مراحل حتى يتم تطهير المقابر بالكامل من تلك الأعمال والقضاء عليها وحلها حفاظا على أصحابها.

كما شهدت قرية كفر منصور التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، قيام أهالي وشباب القرية بنظافة وتطهير المقابر وجرى العثور على أعمال سحر وطلاسم وأحجبة وملابس ممزقة وملطخة بالدماء.

"محمد فتحي" أحد الشباب المشاركين في حملة تنظيف المقابر بقرية كفر منصور، قال إن الفكرة بدأت عقب تنفيذها في العديد من القرى المجاورة، ودشنت صفحة "كفر منصور" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حملة لتطهير المقابر، شارك فيها عدد من مشايخ وشباب القرية.

وتابع "فتحي" أنه جرى العثور على 25 عملا، لافتًا إلى أنه سوف يتم تنظيم حملة أخرى يوم الجمعة المقبل نظرًا لكبر مساحة مقابر القرية.