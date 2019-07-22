محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم: أكد أحمد عبد الهادي متحدث باسم مترو الأنفاق، أن توقف حركة القطارات بمترو الخط الأول بسبب عطل فني بأحد القطارات بمحطة جمال عبد الناصر. وأضاف عبدالهادي في تصريحات لمصراوي، أنه "على الفور تم الدفع بعمليات الصيانة وسحب الجرار المعطل"، موضحا أن سيتم عودة حركة القطارات باتجاه المرج خلال 10 دقائق. Advertisements ولفت إلى أن حركة القطارات باتجاه حلوان تسير بشكل طبيعي. اقرأ أيضًا.. توقف حركة المترو باتجاه المرج في الخط الأول

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متحدث المترو يكشف سبب تعطل الحركة بالخط الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.