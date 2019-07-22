عريقات: قدمنا ملحقًا للجنائية الدولية حول هدم دولة الاحتلال منازل فلسطينيين بالقدس

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - (أ ش أ):

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الاثنين، أن الخارجية الفلسطينية قدمت ملحقا للمحكمة الجنائية الدولية، حول هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي منازل فلسطينيين في القدس.

وأشار صائب عريقات إلى أن الرئيس محمود عباس طالب من السفير في الأمم المتحدة التقدم بطلب لعقد جلسة طارئة.

وقال عريقات، خلال مؤتمر صحفي، إن "الحكومة الفلسطينية قررت بتوجيهات من الرئيس عباس تعويض السكان، وتوفير إسكان فوري للعائلات".

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وأضاف " الرئيس عباس طلب من سفير فلسطين بالأمم المتحدة التقدم بطلب لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، وسنتوجه أيضا إلى الجمعية العامة".

كما ذكر أن "الخارجية الفلسطينية قدمت ملحقا للجنائية الدولية، حول الجريمة التي وقعت اليوم في حي واد حمص بالقدس".

وأعلن عريقات أيضا، خلال المؤتمر، أن "اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أوقفت التعامل مع محاكم الاحتلال".

وهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عشرات الشقق السكنية في منطقة واد الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.