محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

استقبل الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، وفدًا من كبار الإعلاميين الأفارقة، في إطار التعاون مع "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" ضمن برنامج "الإعلام والتنمية المستدامة".

ونقل وكيل الأزهر للوفد الأفريقي تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وحرصه على التواصل المستمر بين الأزهر وكافة الدول الأفريقية، وخصوصًا في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في دورته الحالية.

وأكد عباس، على دور مصر والأزهر في بسط الوسطية والاعتدال في كل أنحاء القارة الأفريقية والعالم أجمع، ومحاربة الإرهاب والتطرف، قائلًا: "مصر والأزهر وأفريقيا كيان واحد ملتحم يرتبط ارتباطًا وثيقًا لا يمكن إغفاله".

وأشار إلى دور مرصد الأزهر العالمي لمكافحة التطرف والإرهاب في رصد المفاهيم المغلوطة وتحليلها والرد عليها من خلال مجموعة من المتخصصين، ونشر صحيح الدين بالعديد من اللغات، من أجل حماية الشباب من الانسياق وراء الأفكار الضالة والمضللة.

وأشار وكيل الأزهر إلى أن الطلاب الأفارقة لهم مكانة خاصة في قلب الأزهر ويحظون باهتمام كبير من جميع القائمين على الأزهر، وعلى رأسهم فضيلة الإمام الأكبر الذي أصدر العديد من القرارات المؤثرة تجاه الطلاب الوافدين والتي من أهمها: قرار مضاعفة المنح المقدمة من الأزهر لأبناء القارة الأفريقية، وقرار إنشاء برلمان الطلاب الوافدين، الذي أتاح للطلاب فرصة الاتصال الدائم به في أي وقت.

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وأوضح أن هناك تعاون وتكامل بين الأزهر والجامعات الأفريقية، حيث دشن الأزهر مقرًّا إقليميًّا دائمًا لاتحاد الجامعات الأفريقية داخل جامعة الأزهر.

وأشار إلى تنظيم جامعة الأزهر بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية في مارس الماضي فعاليات بطولة الأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإضافة لتنظيم فعاليات المؤتمر الدولي العشرين لقادة التعليم العالي بالقارة الأفريقية (CORWVIP 2019) بعنوان "دور مؤسسات التعليم العالي في تعزيز استراتيجية التعليم العالي بالقارة الأفريقية"، الذي عقد لأول مرة في مصر.

من جانبه أكّد الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، على الدور المحوري لمجمع البحوث في نشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتشدد، وتنقية الثقافات مما يعلق بها من تطرف وغلو، ودور أكاديمية الأزهر العالمية لتأهيل الأئمة والوعاظ، في صقل مهارات الوعاظ، وإكسابهم الخبراتِ والأساليبَ العَصريّةَ التي ترفع مستواهم العلمي، وتساعدهم على فهم القضايا الفكرية والفقهية.

بدورهم عبر وفد الإعلاميين الأفارقة عن خالص شكرهم للأزهر الشريف وإمامه الأكبر على حسن الاستقبال، وتوضيح الكثير من الأمور المتعلقة بالأزهر ودوره الكبير في القارة الأفريقية، من خلال الإجابة على كافة الأسئلة المطروحة خلال اللقاء.

وأشاد الوفد بحالة التسامح التي يعيشها أبناء الشعب المصري في ظل الترابط الوثيق بين الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، والذي ترجم بتدشين "بيت العائلة المصرية"، ودوره الكبير في إرساء ثقافة التعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد.