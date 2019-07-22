توقف حركة المترو باتجاه المرج في الخط الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد: أفاد مراسل "الخليج 365"، بتوقف حركة المترو بالخط الأول في محطة جمال عبدالناصر باتجاه المرج. ودفع توقف القطار المتجه إلى المرج الركاب إلى فتح الأبواب يدويًا والخروج منها بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

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