الحبس المؤقت لوزير النقل الجزائري الأسبق بتهمة الفساد المالي

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بالجزائر اليوم وضع عمار غول وزير النقل الجزائري الأسبق قيد الحبس المؤقت عقب سماع أقواله بشأن اتهامه في قضية الفساد المتعلقة برجل الأعمال محي الدين طحكوت.
وقال بيان للنائب العام بالمحكمة العليا إنه "ي إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، تم اليوم الاستماع من المستشار المحقق إلى السيد عمار غول في قضية محي الدين طحكوت
وأضاف بيان النائب العام أن المستشار المحقق "أصدر أمرا بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت".
أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا للاستماع إلى أقواله في القضية المتعلقة برجل الأعمال علي حداد، وقد صدر أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت.
يذكر أن عمار غول مثل يوم الخميس الماضي
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد بدأت إجراءات المتابعة القضائية ضد عمار غول في أعقاب تنازله عن حصانته البرلمانية طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور وذلك وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ضده بصفته وزيرا سابقا في القضيتين المتعلقتين بالمدعوين علي حداد ومحي الدين طحكوت بسبب "أفعال يعاقب عليها القانون".
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