جمعية الصحفيين الإماراتية تنفي خبر زيارة وفد منها لإسرائيل

أعرب مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية عن استنكاره الشديد للبيان الذي أصدره الاتحاد العام للصحفيين العرب وللأسف الكبير لزيارة بعض الصحفيين العرب للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتؤكد جمعية الصحفيين الإماراتية عدم زيارة أي من الصحفيين الإماراتيين المنتمين للجمعية في دولة الامارات العربية المتحدة للأراضي الفلسطينية

المحتلة من خلال الكيان الاسرائيلي.وتطلب الجمعية من اتحاد الصحفيين العرب توخى الحذر والتأكد من المصادر الرسمية والموثوق منها للبيانات قبل اصدار مثل هذه البيانات والنشرات الصحفية التي تحتوي على معلومات زائفة وغير حقيقية وغير دقيقة ولا أساس لها من الصحة.



ويعمل الصحفيون الإماراتيون مع أشقائهم من الصحفيين العرب والفلسطينيين لنصرة القضية الفلسطينية في كافة وسائل الاعلام الإماراتية.

وتحث الجمعية جميع الأطراف عدم الزج باسم الصحفيين الإماراتية في زيارات وهمية وشائعات، وأن الصحفيين الإماراتيين متمسكو ن بموقف دولة الامارات العربية المتحدة الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني حتى إقرار الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية.

