لإنعاش موزمبيق .. الغذاء العالمي يناشد الجهات المانحة توفير 102 مليون دولار

ناشد برنامج الغذاء العالمي الجهات المانحة بتوفير تمويل قيمته 102 مليون دولار للستة أشهر القادمة من أجل خطة إنعاش في موزمبيق تشمل الاستجابة لآثار الجفاف إضافة إلى أضرار إعصار "ايداي" وإعصار "كينيث".
وحذرت المنظمة الدولية - في بيان اليوم الاثنين - من أنه في حالة عدم تقديم مساعدة كافية فإن نحو 1.9 مليون شخص قد يكونوا عرضة لانعدام الأمن الغذائي منهم 1.6 مليون قد يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد من الدرجة الثالثة وفقا لتصنيف المرحلة الكاملة و188 ألفا و669 شخصا من الدرجة الرابعة
كما حذرت المنظمة من أن الفترة من أكتوبر المقبل وحتى موسم الحصاد القادم في مارس 2020، ستكون فترة قاسية وأنه في حال عدم وجود تدخل إنساني سيكون 1.9 مليون شخص في المرحلة الثالثة من تصنيف المرحلة المتكاملة.
من العام الجاري من خلال المساعدة الموجهه نحو الإنعاش في كل من المناطق المتضررة من الإعصار والجفاف، ويأمل البرنامج فى زيادة العدد إلى 1.25 مليون شخص شهريا خلال الفترة القاسية .
وقال البرنامج إن خطته تهدف إلى مساعدة أكثر من 560 ألف شخص شهريا من يوليو وحتى أكتوبر
وأشار إلى أن موزمبيق تأثرت بالعديد من الصدمات الطبيعية المتتالية في الأشهر الأولى من العام الجاري التي أثرت على الأمن الغذائي للسكان حيث تسببت العاصفة الاستوائية ديزموند في يناير في هطول الأمطار والفيضانات بشكل مفرط بعدة مناطق من البلاد، بينما أثر إعصار ايداى في مارس الماضي على وسط البلاد ودمر العديد من المحاصيل التي كانت على وشك الحصاد ، وكذلك البنية التحتية الزراعية ولحقه في أبريل الماضي إعصار كينيث وأخيرا هجمات الآفات على محاصيل الحبوب.
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