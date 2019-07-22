ترامب ينفي تفكيك إيران شبكة جواسيس أمريكية

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحة الأنباء التي أعلنتها إيران، اليوم الاثنين، بشأن القبض على جواسيس يعملون في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي.آي.إيه"، مؤكدا أن تلك الأنباء مجرد أكاذيب ودعاية لصالح النظام الإيراني.



وكتب ترامب، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "التقرير عن أسر إيران جواسيس من (سي.آي.إيه)

مغلوطة بالكامل صفر من الحقائق. فقط المزيد من الأكاذيب والدعاية (مثل طائرتهم المسيرة التي جرى إسقاطها) وُضعت من جانب النظام الديني الذي يفشل فشلا ذريعا وليست لديه فكرة عما يفعله. اقتصادهم ميت، وسيصبح أكثر سوءا. إيران في فوضى كاملة".



وذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم، أن طهران ألقت القبض على 17 جاسوسا يعملون لحساب "سي.آي.إيه"، وأن أحكاما بالإعدام صدرت على بعضهم. وعرض التليفزيون الرسمي صورا قال إنها لضباط في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية كانوا على اتصال بالجواسيس المشتبه بهم.



ونفت إيران، قبل أيام، صحة الأنباء التي أعلنتها واشنطن عن إسقاط الجيش الأمريكي طائرة إيرانية مسيرة بعد اقترابها من سفينة حربية أمريكية في مضيق هرمز.

