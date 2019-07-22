كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وزير الخارجية البريطاني يهدد إيران بوجود عسكري ضخم بالخليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، لو استمرت إيران بهذا المسار فعليهم تحمل الثمن وهو وجود عسكري بريطاني ضخم بالخليج.

و قال في الوقت ذاته، إن "بؤرة جهودنا الدبلوماسية تنصب على تهدئة التوترات ولا نسعى للمواجهة".

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وأضاف وزير الخارجية البريطاني: سنسعى الآن لتشكيل قوة بحرية بقيادة أوروبية.

وتابع: "ليس بإمكان البحرية الملكية مرافقة كل سفينة". و"نطالب السفن التي ترفع علم بريطانيا أن تخطرنا في حال عبورهم مضيق هرمز لتوفير الحماية".

وقال جيريمي هنت: رفعنا درجة الخطر للدرجة الثالثة بالنسبة للملاحة في مضيق هرمز. مضيفاً: عندما يتعلق الأمر بحرية الملاحة، فلا توجد تنازلات.