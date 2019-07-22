كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. التحالف يسقط طائرة حوثية حاولت استهداف مجلس النواب اليمني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العقيد ركن تركي المالكي أن ميليشيات الحوثي حاولت استهداف مجلس النواب اليمني في محافظة حضرموت عبر طائرات بدون طيار وتم التعامل معها وإسقاطها كاملة.

وأضاف المالكي - خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده في الرياض اليوم "الإثنين"، وبثته قناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن "مقاتلات التحالف استهدفت منصات إطلاق الصواريخ الباليستية ومخازن طائرات دون طيار تابعة لميليشيا الحوثي في محافظة حجة، وكهف لتخزين الطائرات من دون طيار في صنعاء"، موضحا أن عمليات الاستهداف تتم بالذخيرة المناسبة واتخاذ إجراءات ضمان سلامة المدنيين، منوها بأن جهود قوات التحالف مستمرة في تحييد قدرات الصواريخ الباليستية للحوثيين.

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وأكد استمرار تقدم قوات الجيش اليمني في محافظة صعدة معقل الميليشيات الانقلابية، وعلى استمرار قوات التحالف بالعمليات الإنسانية والطبية في اليمن.

واتهم المالكي، ميليشيات الحوثي ، بممارسة سياسة تفجير منازل المدنيين ومواصلة انتهاك القانون الدولي والإنساني، وتعطل الواردات التجارية بميناء الصليف في محافظة الحديدة .

وحذر المالكي، من خطر تسرب نفطي في البحر الأحمر بعد منع الحوثيين تفريغ إحدى الناقلات، موضحا أنه تمت إعادة 100 أسرة إلى قراهم في وادي "أبو جبارة" بمحافظة صعدة، بعد أن هجروا قسرا من مزارعهم وبيوتهم.