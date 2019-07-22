حادثة مدينة الملاهي في طنجة.. مصابون يحكون لـ”اليوم 24″ تفاصيل الواقعة- فيديو

فيديو: يونس الميموني

أفاد مصابون في حادثة سقوط عجلة ملاهي دوارة، التي وقعت، أمس الأحد، أنهم تفوجئوا بالسرعة الزائدة للعجلة، التي كانوا على متنها، فضلا عن حدوث ارتجاجات قوية من حين إلى آخر، وسماع صوت عنيف.

وكشف مصابون في تصريح لـ”اليوم24″ أن العجلة انزاحت من مكانها، وسقطت، ما أدى إلى تسجيل إصابات في صفوف ركابها، الذين سقطوا تباعا.

وفي السياق ذاته، أفاد زين العابدين بن المقدم، مدير بالنيابة عن مستشفى محمد الخامس في طنجة، أن المؤسسة استقبلت 20 حالة كلها من البالغين، فيما احتفظت بمصابين لتلقيهما العلاجات الضرورية.