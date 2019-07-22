العثماني لـ”البام”: الجميع يعرف من المشتت والهجين.. وملاحظات برلمانيين سريالية

وصف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ملاحظات بعض البرلمانيين بأنها “سريالية”، ورفض وصف حكومته بالمشتتة والهجينة، وقال مخاطبا نواب الأصالة والمعاصرة، “لا ندري من المستت والهجين، والجميع يعرف ذلك على كل حال”، في إشارة للأزمة الداخلية التي يعرفها الحزب.

وأوضح العثماني، خلال رده على تعقيبات الفرق البرلمانية، مساء اليوم الإثنين، بالجلسة الشهرية المخصصة للسياسة العمومية، أن “الحكومة منسجمة انسجاما معقولا”.

وأضاف، “نختلف ويرد البعض على البعض، لكن ليس هناك تشتت داخل الحكومة، وتقدم الإصلاحات دليل على وجود انسجام معقول داخل الحكومة”.

واستمر العثماني في توجيه الرسائل لحزب الأصالة والمعاصرة من تحت قبة البرلمان، وقال، “ما تعاني منه بعض الأحزاب منه تراه في الآخرين”.

واستغرب العثماني من تصريح للأمين العام للأصالة والمعاصرة حين حذر أول أمس السبت، من عودة العدالة والتنمية لرئاسة الحكومة لولاية ثالثة، وقال رئيس الحكومة، “البعض يتحدث عن خطر الولاية الثالثة، هل نحن خطر على الدولة”.