تيوتيو يسقط لمجرد ورمضان من عرش “الطوندونس

بعد أيام من تربع كليب سعد لمجرد، ومحمد رمضان “إنساي” على عرش “طوندونس يوتوب” في المغرب، استطاع المغني “تيوتيو” بفضل عمله الجديد، إزاحته من المرتبة الأولى.

وأصدر “تيتيو”، أول أمس السبت، “كليبا” جديدا رفقة الشاب جليل، بعنوان “frota ans coco”، وأكد من خلاله اعتلاء الطوندونس” أن صنف “الواي واي” لديه جمهور كبير في المغرب.

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وحصد كليب “تيوتو” والشاب جليل إلى حدود الساعة أكثر من مليون مشاهدة.

وبالعودة إلى كليب لمجرد، فإنه قد تربع على عرش “الطوندونس”، منذ إصداره، وحتى أمس الأحد، وليس في المغرب فقط، بل حتى في دول عربية، منها بلد محمد رمضان مصر.

ويسير المنحى التصاعدي لعدد مشاهدات كليب الأسطورة، ولمعلم، بوتيرة سريعة، إذ حصد ما يفوق 25 مليون مشاهدة بعد 4 أيام فقط من إصداره.