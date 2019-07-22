الرجاء والوداد بدون ملعب في العصبة وأبطال العرب

يضطر فريقا الرجاء والوداد الرياضيين، إلى البحث عن ملعب لاستضافة مبارياتهما في دوري أبطال إفريقيا، وكأس العرب للأندية الأبطال، بسبب استضافة المركب الرياضي محمد الخامس، غشت القادم، دورة الألعاب الإفريقية.

وسيكون الفريق الأخضر أكبر متضرر، خاصة أنه سيخوض مباراة إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، ما بين 23 و25 من الشهر المقبل، عكس غريمه الوداد الذي أعفي من الدور نفسه.

وتتزامن مواجهة العودة للرجاء مع دورة الألعاب الإفريقية، التي ستنطلق يوم 19 غشت، وتستمر إلى غاية 31 منه، علما أن الشركة المكلفة بـ”دونور” ملتزمة بتسليمه إلى اللجنة المنظمة عشرة أيام قبل بداية الدورة.

وإلى جانبه بحثه عن ملعب لمنافسته القارية، يجد الرجاء نفسه أيضا، مضطرا لاستقبال منافسيه في كأس محمد السادس للأندية الأبطال، خارج البيضاء، شأنه شأن غريمه الوداد.

يذكر أن قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، وضعت بطل كأس السوبر الإفريقي في مواجهة بيرغاما يونايتد من غامبيا، إذ تقام مباراة الذهاب بميدان الفريق الغامبي بين 9 و11 غشت القادم، على أن يستقبل الرجاء منافسه إيابا، أيام 23 أو24 أو25 من الشهر نفسه.