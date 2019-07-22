لندن: ستصل فرقاطة بريطانية إلى مياه الخليج خلال أسبوع

ونقلت سكاي نيوز عن هانت قوله، إنه "ستصل فرقاطة بريطانية إلى مياه الخليج خلال أسبوع، ومهمتنا هي ضمان حرية الملاحة البحرية".

وأضاف "سنسعى الآن لتشكيل قوة بحرية بقيادة أوروبية في الخليج"، مبيناً أنه "لا توجد أي مقارنة بين احتجاز الناقلة بشكل غير مشروع وفرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي".



وأوضح هانت، أن "دبلوماسيتنا تركز على تخفيف التوتر مع التزامنا بتطبيق القانون الدولي"، مؤكداً "إذا استمرت إيران في التصعيد فسنعزز حضورنا العسكري في الخليج".

وحث وزير الخارجية البريطاني، إيران "على الإفراج عن الناقلة وطاقمها".