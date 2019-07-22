لندن: ستصل فرقاطة بريطانية إلى مياه الخليج خلال أسبوع

كشف وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، الاثنين، عن قرب وصول فرقاطة بريطانية إلى مياه الخليج خلال أسبوع، فيما حث إيران على الإفراج عن الناقلة وطاقمها.
وأضاف "سنسعى الآن لتشكيل قوة بحرية بقيادة أوروبية في الخليج"، مبيناً أنه "لا توجد أي مقارنة بين احتجاز الناقلة بشكل غير مشروع وفرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي".
وأوضح هانت، أن "دبلوماسيتنا تركز على تخفيف التوتر مع التزامنا بتطبيق القانون الدولي"، مؤكداً "إذا استمرت إيران في التصعيد فسنعزز حضورنا العسكري في الخليج".
وحث وزير الخارجية البريطاني، إيران "على الإفراج عن الناقلة وطاقمها".
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