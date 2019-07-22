'الخوافت'.. كتاب شعري جديد في بيروت وبغداد

أصدر الشاعر العراقي علي وجيه كتابه الشعري السادس "الخوافت"، عن دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع في بيروت وبغداد.

ويأتي الكتاب الذي ضم 135 صفحة من القطع المتوسط، امتداداً لمجموعته الشعرية السابقة "الصوائت والصوامت"، والتي أصدرها مطلع العام الحالي، ونفدتْ طبعتها الأولى مؤخراً من المكتبات.

يُذكر أنّ علي وجيه من مواليد 1989 في بغداد، وهو فضلاً عن كتبه الشعرية إعلاميّ ومدوّن، وأصدر قبل الخوافت (منفائيل، أصابعي تتكلم جسمُكِ يستمع، سرطان، دفتر المغضوب عليهم والضالين، الصوائت والصوامت)، وله عدّة مخطوطات أخرى.